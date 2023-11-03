Экс-игрок «Барселоны»: ни Месси, ни Роналду не могут быть примером для молодежи

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Боян Кркич заявил, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не могут быть примером для молодежи, передает AS.

«Ни Месси, ни Криштиану, ни Надаль не являются обычными случаями. Они не могут быть примером для молодежи. Они необыкновенны», — сказал Кркич.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа форвард завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место, имея в активе 25 очков.

Ранее Роналду попросил заменить судью во время матча.