Иностранный хоккеист признался, что ему нравится КХЛ

Форвард московского «Спартака» Шейн Принс рассказал, что ему нравится играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает Legalbet.

«Отличная лига. Мне здесь нравится играть. С каждым матчем я становлюсь лучше. Здесь собраны мастеровитые и техничные хоккеисты. Очень горжусь, что выступаю здесь», — сказал Принс.

2 ноября Принс вышел на лед в матче против московского ЦСКА, Эта игра стала для него 250-й в КХЛ. Встреча завершилась со счетом 0:3.

В составе победителей точными бросками отметились Егор Фатеев, Максим Соркин и Константин Окулов.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков. ЦСКА находится на пятой строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем матче красно-белые сыграют с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 17:00 по московскому времени. ЦСКА сыграет с тольяттинской «Ладой». Матч пройдет 5 ноября. Стартовое вбрасывание состоится в 13.00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак».