Махачев назвал условие, при котором он проведет бой с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев допустил, что проведет поединок с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Матч ТВ».

«Проведу ли я бой с Конором? Если он вернется и заслужит, выиграет 3–4 боя, то да. Я не буду этот бой просить, потому что не считаю, что он заслуживает. И даже не считаю, что он заслужит», — сказал Махачев.

21 октября Махачев в главном бою вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор рассказал, когда вернется в октагон.