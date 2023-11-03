МИД РФ обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку

Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало официальное заявление, в котором позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу отстранения россиян от международных соревнований называется сегрегацией по национальному признаку.

3 ноября МОК объяснил, что в отношении Израиля на фоне конфликта в секторе Газа не будут применены меры, которые были применены к России из-за того, что Россия нарушила олимпийскую хартию, начав СВО 24 февраля 2022 года. В МОК считают, что россияне нарушили олимпийское перемирие.

«Подход МОК должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения», — говорится в заявлении.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что МОК изощренно издевается над Россией.