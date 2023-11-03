Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку

В МИД России назвали отношение к россиянам со стороны МОК сегрегацией

close
100%
Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало официальное заявление, в котором позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу отстранения россиян от международных соревнований называется сегрегацией по национальному признаку.

3 ноября МОК объяснил, что в отношении Израиля на фоне конфликта в секторе Газа не будут применены меры, которые были применены к России из-за того, что Россия нарушила олимпийскую хартию, начав СВО 24 февраля 2022 года. В МОК считают, что россияне нарушили олимпийское перемирие.

«Подход МОК должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения», — говорится в заявлении.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что МОК изощренно издевается над Россией.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий