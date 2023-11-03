Овечкин дал обещание приостановившему карьеру одноклубнику

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что команда сделает все возможное, чтобы помочь приостановившему карьеру одноклубнику Никласу Бекстрему. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему. Я думаю, это будет психологическая поддержка, но что я могу сказать? Такова ситуация.

Он так много значил для всех нас в определенные моменты карьеры. Конечно, для меня как для друга это значит гораздо больше. Нужно просто и дальше оставаться такими друзьями и предложить все, что можем, чтобы сделать эту ситуацию проще, веселее», — сказал Овечкин.

Бекстрем ранее признался, что травма заставила его принять решение о приостановке карьеры на неопределенный срок. Он выступает за «Кэпиталз» с 2007 года. В этом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бекстрем провел восемь игр, записав на свой счет одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в девяти матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

Ранее Овечкин заявил, что он в шоке от решения своего одноклубника приостановить карьеру.