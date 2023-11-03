Жена хоккеиста Буре выложила фотографию, засветив грудь

Алина, жена российского хоккеиста Павла Буре, в своих социальных сетях поделилась селфи в платье с цветочным принтом. Девушка пожелала подписчикам спокойной ночи, показав часть груди в глубоком декольте.

Алина Буре родилась в Набережных Челнах. У нее есть сестра-близнец Лиана. Обе девушки закончили Академию имени Г.В. Плеханова.

Алина Буре (в девичестве Хасанова. — «Газета.Ru») и Павел Буре знакомы с 2004 года. Впервые они встретились на отдыхе в Турции. Хоккеист старше своей избранницы на 17 лет. Свадьбу пара решила сыграть в США, торжественная церемония состоялась в октябре 2008 года. На следующий год возлюбленные приняли решение отметить торжество в России, пригласив для этого порядка трехсот гостей.

Алина и Павел воспитывают троих детей — Павла, Палину и Анастасию. Старший из наследников также увлекается хоккеем.

Большую часть времени Буре проводит в Майами, где проживает по сей день.

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