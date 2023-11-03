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Иностранный футболист объяснил, почему променял «Манчестер Сити» на клуб РПЛ

Футболист Гюрлюк: был интерес от «Манчестер Сити», но я выбрал «Оренбург»

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ФК «Оренбург»

Турецкий полузащитник «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк признался, что мог оказаться в «Манчестер Сити». Об этом он заявил «Чемпионату».

«Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити». Но я выбрал «Оренбург», потому что здесь у меня больше шансов играть», — сказал Гюрлюк.

Гюрлюк является воспитанником стамбульского «Галатасарая». Во второй лиге Турции за «Алтынорду» Гюрлюк провел 30 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Летом 2023 года турецкий футболист подписал контракт с «Оренбургом» сроком на три года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гюрлюк принял участие в семи матчах, отметившись двумя результативными передачами. После 13 туров «Оренбург», набрав 12 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.

2 ноября в рамках заключительного матча группового этапа Кубка России «Оренбург» уступил ЦСКА со счетом 1:3. Гюрлюк забил единственный гол своей команды. «Оренбург» и ЦСКА вышли в следующую стадию турнира. Жеребьевка состоится 3 ноября.

Ранее российский игрок клуба РПЛ рассказал, почему отказался от переезда в Европу.

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