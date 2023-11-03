Тренер «ПСЖ» объяснил, почему Мбаппе не выиграл «Золотой мяч»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике считает, что нападающему команды Килиану Мбаппе не хватает трофеев на уровне клуба и сборной для того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча». Его слова передает RMC Sport.

«Конечно, для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.

Мы в «ПСЖ» стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много «Золотых мячей», — сказал Энрике.

30 октября «Золотой мяч» в восьмой раз достался аргентинцу Лионелю Месси.

Килиан Мбаппе в прошлом сезоне забил 29 мячей и сделал пять результативных передач в чемпионате Франции, став лучшим бомбардиром турнира. На чемпионате мира в Катаре нападающий в составе сборной Франции в финале уступил Аргентине в серии пенальти. Сам Мбаппе забил восемь мячей.

Ранее Андрей Аршавин назвал условие, при котором Месси не выиграл бы «Золотой мяч».