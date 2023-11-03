Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская фигуристка призналась, что боится рожать

Российская фигуристка Даванкова: боюсь рожать, но другого выхода нет

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Российская фигуристка Василиса Даванкова в своих социальных сетях рассказала о своей боязни родов.

«Интриги из того, увидите вы его тут у меня или нет, делать не буду — не увидите. Он максимально не публичный человек, у него нет инсты да и фоток особо. Короче, такой, каким и должен быть настоящий мужчина.

Боюсь ли рожать? Да конечно боюсь. Но понимаю, что другого выхода, как бы тупо это ни звучало, у меня нет, поэтому просто стараюсь максимально подготовиться», — ответила Даванкова.

Даванкова выступала в парном катании и танцах на льду. С лета 2011 года по апрель 2014 года каталась в паре с Андреем Депутатом. Вместе стали чемпионами России среди юниоров и бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров. Также Даванкова выступала в паре с Семеном Казанцевым, Александром Энбертом и Антоном Шибневым, с которым стала пятой на Универсиаде и третьей в финале Кубка России.

С 2017 года девушка стала позиционировать себя как блогер. В 2019 году ее YouTube-канал превысил 1 млн подписчиков.

Ранее фигуристка Боброва сообщила о беременности, записав ролик о переедании.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий