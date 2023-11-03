Российская фигуристка призналась, что боится рожать

Российская фигуристка Василиса Даванкова в своих социальных сетях рассказала о своей боязни родов.

«Интриги из того, увидите вы его тут у меня или нет, делать не буду — не увидите. Он максимально не публичный человек, у него нет инсты да и фоток особо. Короче, такой, каким и должен быть настоящий мужчина.

Боюсь ли рожать? Да конечно боюсь. Но понимаю, что другого выхода, как бы тупо это ни звучало, у меня нет, поэтому просто стараюсь максимально подготовиться», — ответила Даванкова.

Даванкова выступала в парном катании и танцах на льду. С лета 2011 года по апрель 2014 года каталась в паре с Андреем Депутатом. Вместе стали чемпионами России среди юниоров и бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров. Также Даванкова выступала в паре с Семеном Казанцевым, Александром Энбертом и Антоном Шибневым, с которым стала пятой на Универсиаде и третьей в финале Кубка России.

С 2017 года девушка стала позиционировать себя как блогер. В 2019 году ее YouTube-канал превысил 1 млн подписчиков.

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