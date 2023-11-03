Тарасова заявила, что фигуристам лучше есть и пить из рук тренера

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «Матч ТВ» заявила, что фигуристке Камиле Валиевой не стоило брать еду из рук волонтера перед участием в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ничего нельзя кушать и пить перед стартами, это всем известно. А лучше брать еду и воду только из рук тренера», — сказала Тарасова.

1 ноября тренер Этери Тутберидзе на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказала, что на чемпионате России в декабре 2021 года волонтер угостил Валиеву мороженым, а массажистка — чаем, что могло привести к попаданию допинга в ее организм.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября. Ее интересы будет представлять юрист из Великобритании.

В ноябре Валиева выступит на этапах Гран-при России.

Ранее Тутберидзе заявила, что Валиева больше никому не верит.