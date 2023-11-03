Боярский заявил, что российский футбол вернется, когда Европа выздоровеет

Народный артист РСФСР и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский заявил, что ему не обидно из-за того, что российские команды не участвуют в еврокубках. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Не обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках. Сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома. Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.

Прекрасно понимаю, что уровень другой. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что пока ситуация не изменится, ничего не получится», — заявил артист.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее была названа главная футбольная икона 2000-х.