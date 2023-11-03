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Тайсон назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон заявил, что Фьюри победит Усика

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PPE/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился мнением по поводу фаворита предстоящего боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на TNT Sports.

«Фьюри победит Усика. Да, он его побьет», — заявил американец.

1 ноября издание ESPN сообщило, что боксерский поединок пройдет в феврале 2024 года.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, ранее заявил, что его клиент не сможет выйти на ринг до конца года после боя с Фрэнсисом Нганну, который состоялся 29 октября в Саудовской Аравии. Фьюри победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). Британец — обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усик заявил, что после боя против Дюбуа его яйца стали золотыми.

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