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Российские киберспортсмены победили украинцев в финале турнира по CS2

Российская команда Virtus.pro победила коллектив Monte в финале турнира по CS2

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Virtus.pro

Российская команда Virtus.pro одержала победу над украинским коллективом Monte в финале турнира Roobet Cup 2023 по Counter Strike 2, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.

Virtus.pro победила со счетом 2-1 по картам. Команду представляют Евгений FL1T Лебедев, Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев, Джами Jame Али и Николай mir Битюков (все — Россия).

Virtus.pro заработал за этот турнир 150 тысяч долларов, Monte — 50 тысяч. Третье место на турнире между собой разделили бразильский коллектив FURIA Esports и российская команда Aurora Gaming, которые получили по 15 тысяч долларов.

28 августа Международная федерация киберспорта (IESF) на съезде проголосовала за отмену решения, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.

В cвязи c этим cборная Украины cняла c чемпионата мира под эгидой IESF cоcтавы по вcем диcциплинам.

Ранее российско-украинская команда выиграла ЧМ по Доте.

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