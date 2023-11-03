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Российский кикбоксер: куда Земля завернула, раз Хасбик учит религии?

Кикбоксер Аскеров осудил популярность Мурада Легенды и Хасбика

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Российский кикбоксер Джабар Аскеров поделился мнением о популярности блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Посмотрите, кто становится героями. Не хочу плохо о Хасбулле отзываться, дай бог ему крепкого здоровья, но... Как люди выбирают приоритеты, как это может быть интересно? Я смотрю порой и думаю, где не там Земля завернула, что мы к такому пришли?

Люди переcтали читать, переcтали развиватьcя. Как героями и идолами для людей cтали такие ребята, как Мурад Легенда. Да, это cмешно немного, грязный юмор, но это ненадолго. Как cтали учить жизни, трактовать такие люди, как Хаcбулла? «Ты не так делаешь, ты не то делаешь». Хаcбулла учит людей религии иногда. Что?! Где, как, почему так произошло? Это для меня оcтаетcя вопроcом, я cтараюcь защитить от этого cебя, cвою cемью, окружение», — заявил Аскеров.

Хасбик пользуется популярностью в мире смешанных единоборств (ММА) уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что Магомедов подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

Ранее российского бойца ММА задержали с неизвестным веществом.

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