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Джикию назвали насквозь пропитанным «Спартаком»

Артист Боярский заявил, что спартаковец Джикия вряд ли бы прижился в «Зените»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что не хотел бы видеть капитана московского «Спартака» Георгия Джикию в составе петербургского клуба.

«Не хотел бы видеть Джикию в составе «Зенита». Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените». Футболист замечательный, но пускай они найдут возможность адаптировать его в команде», — заявил Боярский.

Соглашение 29-летнего защитника и «Спартака» истекает 31 мая 2024 года. Он выступает за клуб с 2017 года. Вместе с красно-белыми он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне игрок провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 13 возможных.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры. Подопечные Гильермо Абаскаля уже обеспечили себе выход в плей‑офф Кубка с первого места в группе.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее стали известны все участники плей-офф Кубка России по футболу.

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