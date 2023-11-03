Призер Олимпиады извинился за сравнение премьера Израиля с Гитлером

Многократный чемпион Европы по бегу Махидин Мехисси-Бенаббад сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Его слова приводит Marca.

Легкоатлет заявил, что сравнение состоит в том, что Гитлер совершил геноцид, как делает это Нетаньяху. По его словам, мировые державы могут остановить происходящее. Позднее спортсмен извинился за свои слова, подчеркнув, что отреагировал слишком эмоционально.

Мехисси-Бенаббад имеет алжирское происхождение, однако всю карьеру представляет сборную Франции. На его счету два серебра (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также бронза (Рио-де-Жанейро-2016) Олимпийских игр в беге на 3000 метров с препятствиями.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее израильский боец написал на снаряде послание для Хабиба и Махачева.