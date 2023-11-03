Стали известны все участники плей-офф Кубка России по футболу сезона-2023/24. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Жеребьевка состоится 3 ноября, начало — в 12:00 по московскому времени. Первые матчи плей-офф Кубка России пройдут 28-30 ноября.

В плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют: московские «Локомотив», «Динамо», ЦСКА и «Спартак», калининградская «Балтика», петербургский «Зенит», «Оренбург» и «Ростов».

В 1/4 финала плей-офф пути регионов вышли: «Сочи», грозненский «Ахмат», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», а также «СКА-Хабаровск», подмосковные «Химки», астраханский «Волгарь» и столичная «Родина».

Действующим победителем Кубка является ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5). Армейцы являются восьмикратными победителями турнира, чаще в России трофей брал только «Локомотив» — девять раз.

Ранее был назван единственный российский футболист европейского уровня.