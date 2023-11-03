Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны все участники плей-офф Кубка России по футболу

Определились все участники плей-офф пути РПЛ и пути регионов Кубка России

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Стали известны все участники плей-офф Кубка России по футболу сезона-2023/24. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Жеребьевка состоится 3 ноября, начало — в 12:00 по московскому времени. Первые матчи плей-офф Кубка России пройдут 28-30 ноября.

В плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют: московские «Локомотив», «Динамо», ЦСКА и «Спартак», калининградская «Балтика», петербургский «Зенит», «Оренбург» и «Ростов».

В 1/4 финала плей-офф пути регионов вышли: «Сочи», грозненский «Ахмат», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», а также «СКА-Хабаровск», подмосковные «Химки», астраханский «Волгарь» и столичная «Родина».

Действующим победителем Кубка является ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5). Армейцы являются восьмикратными победителями турнира, чаще в России трофей брал только «Локомотив» — девять раз.

Ранее был назван единственный российский футболист европейского уровня.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий