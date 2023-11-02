Российская девушка-боец выложила фото в короткой юбке на фоне спорткара

Российская девушка-боец Лиана Джоджуа опубликовала новое фото в соцсетях.

На снимке девушка позирует в длинных гетрах и короткой юбке на фоне спорткара.

Джоджуа начала свою профессиональную карьеру в 2015 году. Всего на ее счету 14 поединков, в которых она одержала восемь побед и потерпела шесть поражений. В последнем поединке, который состоялся в мае 2022 года в рамках Ares FC 6 - Ares Fighting Championship 6, она потерпела поражение от Дарьи Железняковой. Это третье поражение Лианы подряд.

В ноябре 2021 года Джоджуа на турнире UFC Fight Night 197 уступила американке Кортни Кейси единогласным решением судей. В октябре 2020 года на турнире UFC 254 она проиграла еще одной представительнице США Миранде Мэверик техническим нокаутом в первом раунде.

В августе 2023 года Джоджуа заявила, что не закончила с боями и собирается продолжить профессиональную карьеру.

«Потихоньку провожу сборы. После них отдыхаю. Набираю форму потихоньку. Возможно, в октябре-ноябре вернусь. Точной даты нет. С боями я не завязала», — сказала Джоджуа.

Ранее Лиана Джоджуа рассказала, что после увольнения из UFC ей предлагали продавать свои фото.