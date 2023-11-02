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Тутберидзе сказала, что Валиева больше никому не верит

Тренер Тутберидзе о фигуристке Валиевой: она больше никому не верит

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что после скандала с допингом фигуристка Камила Валиева больше никому не верит.

«Это ее вообще очень изменило, потому что это был такой искренний ребенок. Думаю, у нее больше веры ни к кому нет. Думаю, на этом она изменилась», — сказала Тутберидзе.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября. Ее интересы будет представлять юрист из Великобритании.

В ноябре Валиева выступит на этапах Гран-при России.

Ранее Валиевой посоветовали не опускать руки из-за скандала с допингом.

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