В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему придерживается разных позиций в отношении российских и израильских атлетов, заявив, что Россия нарушила олимпийскую хартию, передает «Матч ТВ».

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине. Это было нарушением олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», — заявили в МОК.

В МОК заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действие правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что МОК изощренно издевается над Россией.