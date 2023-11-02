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ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»

ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче группового этапа Кубка России

Московский ЦСКА в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России обыграл «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе армейцев отличились Антон Заболотный и Федор Чалов, который оформил дубль. За «Оренбург» мяч забил Эмирджан Гюрлюк.

В турнирной таблице группы А ЦСКА занял первое место, набрав 11 очков. «Оренбург» отстал от москвичей по дополнительным показателям. Третье место занял «Сочи». Воронежский «Факел» расположился на последней строчке и покинул турнир.

ЦСКА является действующим победителем турнира.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч.

Ранее Аршавин рассказал, кто из российских футболистов может сейчас уехать в Европу.

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