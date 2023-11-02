Олимпийский чемпион заявил, что МОК изощренно издевается над Россией

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в изощренном издевательстве над Россией, передает РИА Новости.

«Там про двойные стандарты даже смешно говорить. Мне кажется, это такая изощренная форма издевательства. Ровно наоборот они говорят в адрес России», — сказал Васильев.

В МОК заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действие правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее решение МОК поддержать израильтян назвали лицемерием и фарисейством.