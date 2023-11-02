Лавров: МОК показал свою несостоятельность

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) предостеречь спортсменов от дискриминации израильтян.

«Я читал это заявление. Наше министерство уже отреагировало. Это, конечно, возмутительно. Очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности МОК. Он раз за разом доказывает свою политическую ангажированность», — сказал Лавров.

Также Лавров отметил, что МОК активно поддерживает все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего США.

В МОК заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действия правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высмеял позицию МОК по израильским спортсменам.