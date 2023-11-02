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19-летний хоккеист завершил карьеру из-за риска деменции

Канадский хоккеист Хинкли завершил карьеру из-за риска ранней деменции

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Shutterstock

Канадский хоккеист хоккейной команды «Шарлоттаун Айлендерс» из лиги QMJHL Лейн Хинкли рассказал в своих соцсетях, что решил завершить карьеру в возрасте 19 лет из-за риска ранней деменции.

«В пятницу утром я узнал, что больше не смогу играть в хоккей. Я получил слишком много ударов по голове и сотрясений, в результате чего не успел как следует восстановиться», — написал Хинкли.

Хоккеист отметил, что он находится под угрозой развития хронической травматической энцефалопатии и деменции.

«Доктор сказал мне, что на МРТ видно, что в моем мозгу есть участок размером 25 на 17 мм, а также другие рубцы, которые они не смогли измерить», — добавил Хинкли.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу рассказал, что он страдает от болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Форвард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1962 по 1973 год. В составе «красных дьяволов» Лоу стал двукратным чемпионом Англии.

Ранее английский клуб исполнил мечту 94-летнего больного фаната.

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