Слуцкий рассказал, предлагали ли ему работу в зарубежном клубе

Российский тренер Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что ему не предлагали работу в казахстанском «Актобе».

«Я не знаю ничего про «Актобе», я ничего не читаю об этом. Вы считаете, что мне было бы интересно работать в «Актобе» и уехать в Казахстан? Нет», — сказал Слуцкий.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время московский клуб трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в армейской команде и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы, в которой проиграла Словакии и Уэльсу и сыграла вничью с Англией.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

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