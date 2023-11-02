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Слуцкий рассказал, предлагали ли ему работу в зарубежном клубе

Тренер Слуцкий заявил, что ему не предлагали работу в «Актобе»

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РИА Новости

Российский тренер Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что ему не предлагали работу в казахстанском «Актобе».

«Я не знаю ничего про «Актобе», я ничего не читаю об этом. Вы считаете, что мне было бы интересно работать в «Актобе» и уехать в Казахстан? Нет», — сказал Слуцкий.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время московский клуб трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в армейской команде и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы, в которой проиграла Словакии и Уэльсу и сыграла вничью с Англией.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Ранее Андрей Аршавин назвал игрока, которого хочет видеть в «Зените».

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