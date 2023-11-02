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«Зенит» раскритиковали за покупку бразильцев пачками

Экс-игрок «Зенита» Игнатович заявил, что в команде проблемы с микроклиматом

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Павел Игнатович заявил, что в петербургском клубе проблемы с микроклиматом. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«У «Зенита» есть свои выращенные игроки, сильная академия, тренеры, которые вложили в них столько сил, труда и свою душу. И ребятам не дают шанса, а привозят пачками бразильцев, которые не все матчи играют на 100%.

Поэтому у «Зенита» хочется видеть своих воспитанников. Когда Клаудиньо заменили с «Ахматом», он даже пять не отбил никому из русских. Просто сел. Это показывает, что микроклимат в команде не очень», — заявил Игнатович.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сине-бело-голубые после 13 туров набрали 26 очков и занимают второе место в турнирной таблице. 4 ноября подопечные Сергея Семака в гостях сыграют с калининградской «Балтикой».

Ранее российский футболист обвинил иностранного тренера в немужских поступках.

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