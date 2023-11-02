Экс-футболист заявил, что понимает возмущение Соболева из-за отмененного гола

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» высказался об отмененном голе Александра Соболева в матче красно-белых и «быков» (2:3) в шестом туре Кубка России и отметил, что раньше бы на такое нарушение правил никто не обратил внимание.

На 84-й минуте игры VAR отменил взятие ворот Соболевым, который допустил ошибку во время исполнения одиннадцатиметрового удара. Нападающий во время разбега совершил больше одного касания по мячу, что запрещено правилами. После матча, который закончился поражением красно-белых со счетом 2:3, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль предложил изменить футбольные правила.

«Если брать потом экспертов, журналистов, как потом уже смотрели... Но там минимальное абсолютно касание. Он там еле-еле до этого мяча. По большому счету, это не повлияло. Вот если смотреть, когда бил Промес (гол с пенальти Квинси Промеса был отменен из-за такой же ошибки в матче 22-го тура чемпионата России в сезоне-2021/22. — «Газета.Ru»), то там действительно видно. Здесь это на таком сантиметре, но по правилам — даже если вторая нога просто прикасается к мячу, то уже все. По правилам — да, отменяется, но раньше это бы никто не заметил. И Соболев тоже прав, он же бьет, чувствует удар, говорит «да я не касался». Конечно, его возмущения понять можно», — заявил Деменко.

«Спартак» занял первое место в группе D и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Краснодар» также сыграет в весенней части Кубка России, однако пока неизвестно, с какого места выйдет команда — второго или третьего. Это будет зависеть от матча «Динамо» и «Пари НН», который состоится 2 ноября в 20:45 по московскому времени.

Ранее «Спартак» сравнили с грандом европейского футбола.