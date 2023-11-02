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Экс-футболист рассказал, для кого будет полезен проигрыш «Спартака»

Экс-игрок Деменко назвал захватывающим матч «Спартака» и «Краснодара» в Кубке

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» заявил, что матч красно-белых и «быков» (2:3) в шестом туре Кубка России по футболу стал полезным в плане игровой практики для футболистов и тренерского анализа.

«Хороший матч получился, такой интересный, захватывающий. Молодцы команды. «Спартак» уже гарантировал себе первое место в таблице, но все равно бьется, старается, играет. Да нет, [никак это поражение не повлияет на «Спартак»], никаких проблем. Это нормальный Кубковый матч, в котором была практика. Дали играть футболистам, у которых этой практики меньше. Для тренеров матч показал, в каком состоянии футболисты. Для того же «Краснодара» стало понятно, что с Кошкаровым (Александр Кошкаров оформил дубль. — «Газета.Ru). В «Спартаке» проверили другую тактику. Это хороший момент для тренерского анализа», — заявил Деменко.

«Спартак» занял первое место в группе D и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Краснодар» также сыграет в весенней части Кубка России, однако пока неизвестно, с какого места выйдет команда — второго или третьего. Это будет зависеть от матча «Динамо» и «Пари НН», который состоится 2 ноября в 20:45 по московскому времени.

Ранее «Спартак» сравнили с грандом европейского футбола.

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