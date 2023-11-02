Назван единственный конкурент «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после победы «Краснодара» над красно-белыми (3:2) в матче шестого тура группового этапа Кубка России в комментарии «Газете.Ru» заявил, что «быки» способны бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также назвал единственного конкурента команды.

«Сил хватит. Но смогут ли они сохранить победный график? Потому что конкурент у них сильный — это «Зенит». Других я пока не вижу. И «Зенит» так просто чемпионство не отдаст. Чем больше очков, тем больше шансов. А так, у них поставленная игра. И я не сомневаюсь, что «Краснодар» — это кандидат номер один в борьбе с «Зенитом» за первое место. Команда прибавила, они делают результат, они не боятся ни одного соперника. Уверен, что предстоящая очная встреча этих клубов будет очень интересной», — заявил Гладилин.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф Кубка России. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три меньше у «Динамо», который 2 ноября проведет свой матч против «Пари Нижний Новгород».

В РПЛ «Краснодар» идет на первом месте, набрав 28 баллов. У «Зенита», идущего вторым, на два очка меньше.

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