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«Спартак» похвалили после поражения от «Краснодара»

Тренер Гладилин заявил, что для «Спартака» и «Краснодара» был важен престиж

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги матча между красно-белыми и «Краснодаром» (2:3) в шестом туре Кубка России по футболу.

«Ничего не удивило. Ребята играли раскрепощенно, результат не довлел ни на одной из команд. Играли в открытый футбол. Я думаю, что зрители получили удовольствие. Команды уже в любом случае гарантировали выход в следующую стадию Кубка. Для команд престиж был главным. «Краснодар» находится на первой позиции, «Спартак» на седьмой [в чемпионате России]. И нужно было показать болельщикам, кто в каком состоянии находится. «Спартак» не удовлетворен своим местом в турнирной таблице, а «Краснодар» должен был показать, что он не зря находится на первой позиции. Были разные варианты сочетаний в обеих командах, игра получилась зрелищной, пускай и с ошибками — даже результативными, как пенальти Соболева», — заявил Гладилин.

«Спартак» занял первое место в группе D и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Краснодар» также сыграет в весенней части Кубка России, однако пока неизвестно, с какого места выйдет команда — второго или третьего. Это будет зависеть от матча «Динамо» и «Пари НН», который состоится 2 ноября в 20:45 по московскому времени.

Ранее «Спартак» сравнили с грандом европейского футбола.

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Футбол. Чемпионат России
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