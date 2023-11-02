Стало известно, что грозит задержанному с неизвестным веществом бойцу ММА

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» объяснил, что может грозить бойцу Hardcore Fighting и участнику бойцовской лиги «Наше Дело» Кириллу Самбросу, которого задержали в Москве с неизвестным веществом.

«Предположительно, ему может грозить уголовная ответственность по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, если речь идет о хранении наркотических средств, но никак не о сбыте. Тут нужно смотреть на количество найденных наркотических веществ: если в значительном размере, то наказание до трех лет, но, по практике, можно отделаться и штрафом в размере примерно 20 тыс. рублей и судебным штрафном. Если крупный размер, то уже до десяти лет лишения свободы, но, в принципе, также можно получить условный срок при хорошей тактике защиты.

Но если следствие докажет попытки сбыта, покушение на сбыт, то там уже статья 228.1, и там наказание будет зависеть от массы вещества. Но там уже более длительные сроки лишения свободы — до 20 лет или пожизненно, если мы имеем в виду особо крупный размер», — заявил Калинов.

Telegram-канал Baza сообщил, что ночью у дома спортсмена на Шмитовском проезде полиция остановила такси, в котором находился 25-летний боец. Отмечается, что он немного нервничал. Самброса решили досмотреть и не ошиблись — при нем оказался сверток с неизвестным веществом. Сверток отправили на экспертизу.

Самброс выступает в полусредней и средней весовой категории. На его счету семь побед при шести поражениях.

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