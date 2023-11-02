Российских судей упрекнули в непоследовательности

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после победы в матче шестого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Спартака» заявил, что арбитры ведут себя непоследовательно в матчах с участием его команды. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Нам добавили шесть минут в матче со «Спартаком», но мы отыграли 10-11 минут. Арбитр компенсировал все то время, когда команды не играли. Когда мы играли с «Локомотивом» в чемпионате — нам добавили семь минут ко второму тайму. Я не знаю, почему. А в матче с ЦСКА рефери добавил всего три минуты! И одну минуту из этих трех игрок ЦСКА просто лежал! И эту минуту нам никто не компенсировал. Я думаю, что здесь все ясно», — заявил Ивич.

Игра «Спартак» — «Краснодар» завершилась со счетом 2:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три меньше у «Динамо», который 2 ноября проведет свой матч против «Пари Нижний Новгород».

Ранее в «Краснодаре» заявили о больших трудностях.