Российского бойца ММА задержали с неизвестным веществом

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Бойца Hardcore Fighting и участника бойцовской лиги «Наше Дело» Кирилла Самброса задержали с неизвестным веществом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, ночью у дома спортсмена на Шмитовском проезде полиция остановила такси, в котором находился 25-летний боец. Отмечается, что он немного нервничал. Самброса решили досмотреть и не ошиблись — при нем оказался сверток с неизвестным веществом. Сверток отправили на экспертизу.

Самброс выступает в полусредней и средней весовой категории. На его счету семь побед при шести поражениях.

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