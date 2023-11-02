Экс-футболист ЦСКА вошел в рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед»

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг худших трансферов английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в истории. Список доступен на сайте издания.

Худшим переходом клуба стал трансфер португальского нападающего Бебе. Второе место занял переход французского хавбека Поля Погба. Замкнул топ-3 трансфер камерунца Эрика Джемба‑Джемба.

Всего в списке значится 32 фамилии, также в рейтинг вошел бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич, занимающий 21‑е место.

Топ‑10 худших трансферов «МЮ» по версии FourFourTwo:

1 место. Бебе — из «Витории Гимарайнш» (2010);

2 место. Поль Погба — из «Ювентуса» (2016);

3 место. Эрик Джемба‑Джемба — из «Нанта» (2003);

4 место. Ральф Милн — из «Бристоля» (1988);

5 место. Донни ван де Бек — из «Аякса» (2020);

6 место. Алексис Санчес — из «Арсенала» (2018);

7 место. Харри Магуайр — из «Лестера» (2019);

8 место. Массимо Таиби — из «Милана» (1999);

9 место. Джейдон Санчо — из «Боруссии» Дортмунд (2021);

10 место. Анхель Ди Мария — из «Реала» (2014).

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