Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист ЦСКА вошел в рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед»

FourFourTwo составил рейтинг худших переходов «Манчестер Юнайтед»

close
100%
Jon Super/AP

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг худших трансферов английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в истории. Список доступен на сайте издания.

Худшим переходом клуба стал трансфер португальского нападающего Бебе. Второе место занял переход французского хавбека Поля Погба. Замкнул топ-3 трансфер камерунца Эрика Джемба‑Джемба.

Всего в списке значится 32 фамилии, также в рейтинг вошел бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич, занимающий 21‑е место.

Топ‑10 худших трансферов «МЮ» по версии FourFourTwo:

1 место. Бебе — из «Витории Гимарайнш» (2010);
2 место. Поль Погба — из «Ювентуса» (2016);
3 место. Эрик Джемба‑Джемба — из «Нанта» (2003);
4 место. Ральф Милн — из «Бристоля» (1988);
5 место. Донни ван де Бек — из «Аякса» (2020);
6 место. Алексис Санчес — из «Арсенала» (2018);
7 место. Харри Магуайр — из «Лестера» (2019);
8 место. Массимо Таиби — из «Милана» (1999);
9 место. Джейдон Санчо — из «Боруссии» Дортмунд (2021);
10 место. Анхель Ди Мария — из «Реала» (2014).

Ранее «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за 60 лет.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий