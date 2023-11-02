Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Спартак» сравнили с грандом европейского футбола

Тренер Калешин назвал «Спартак» главным соперником для российских клубов

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин заявил, что московский «Спартак» остается самым принципиальным соперником для других российских клубов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Глобально «Спартак» — это как «Барселона» в Испании. По стилю игры, по философии. Все равно «Краснодар» — это провинциальный клуб. И если ты побеждаешь «Спартак» или опережаешь его в таблице, это остается в истории клуба. При всем уважении к «Зениту», «Динамо» или ЦСКА именно «Спартак» вызывает наибольшую реакцию. Наверное, это самый главный соперник», — заявил специалист.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» занял второе место (11 очков). На три меньше у московского «Динамо» (восемь очков), который 2 ноября проведет свой матч заключительного тура против «Пари Нижний Новгород» (два очка).

Ранее арбитр заявил, что судьи ржут над слухами о заговоре против «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий