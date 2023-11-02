«Спартак» сравнили с грандом европейского футбола

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин заявил, что московский «Спартак» остается самым принципиальным соперником для других российских клубов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Глобально «Спартак» — это как «Барселона» в Испании. По стилю игры, по философии. Все равно «Краснодар» — это провинциальный клуб. И если ты побеждаешь «Спартак» или опережаешь его в таблице, это остается в истории клуба. При всем уважении к «Зениту», «Динамо» или ЦСКА именно «Спартак» вызывает наибольшую реакцию. Наверное, это самый главный соперник», — заявил специалист.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» занял второе место (11 очков). На три меньше у московского «Динамо» (восемь очков), который 2 ноября проведет свой матч заключительного тура против «Пари Нижний Новгород» (два очка).

Ранее арбитр заявил, что судьи ржут над слухами о заговоре против «Спартака».