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«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за 60 лет

«Манчестер Юнайтед» проводит худший старт с сезона‑1962/1963

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Lee Smith/Reuters

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» показал худший старт сезона за последние шестьдесят лет. Об этом сообщает OptaJoe.

«Манчестер Юнайтед» проводит худший старт с сезона‑1962/1963 годов. Подопечные Эрика тен Хага уступили в восьми из 15 первых матчей в сезоне. Хуже результат был только в сезоне‑1962/1963, когда «МЮ» проиграл девять из первых 15 встреч в сезоне», — говорится в сообщении.

1 ноября «Красные дьяволы» проиграли «Ньюкаслу» со счетом 0:3 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги и завершили выступление в турнире. На 28-й минуте счет в матче открыл Мигель Альмирон. Через восемь минут Льюис Холл удвоил преимущество, а на 60-й минуте Джо Уиллок забил третий мяч «Ньюкасла» и установил окончательный счет.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков в 10 турах и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов манкунианцы выступают в группе А с турецким «Галатасараем», немецкой «Баварией» и датским «Копенгаген». После трех туров команда набрала три очка и занимает третье место.

Ранее «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии.

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