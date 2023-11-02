Губерниев о МОК: двуличные кролики, чертята лукавые

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал решение Международного олимпийского комитета предостеречь спортсменов от дискриминации израильтян.

«Вы ж мои лицемерные зайчики… Двуличные кролики, двуязычные лисята, фарисеи вы мои, чертята лукавые... Предостерегли они… Вот спасибо, все прекрасно в этой новости… Казалось бы, причем тут россияне да белорусы?» — написал телеведущий.

В МОК заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действие правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в МИД заявили, что МОК проявит нацизм, если не восстановит россиян.