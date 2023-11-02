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Пинилья о «Золотом мяче» Месси: либо мы сошли с ума, либо МЛС стала силой мирового уровня

Экс-футболист Пинилья считает, что Месси незаслуженно получил «Золотой мяч»

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Stephanie Lecocq/Reuters

Бывший форвард сборной Чили Маурисио Пинилья выразил негодование тем, что «Золотой мяч» вручается за достижения по итогам всего сезона, так как считает, что аргентинский форвард Лионель Месси получил приз только за победу на чемпионате мира в Катаре. Слова Пинильи передает ESPN.

«Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо МЛС стала силой мирового уровня. Все решил чемпионат мира. Но я не понимаю, зачем мы выдаем награду за целый год, если значение имеет лишь один турнир. Думаю, что Месси не был лучшим», — сказал Пинилья.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее Месси назвал гол, который стал самым запоминающимся для него.

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