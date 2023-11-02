Месси назвал гол, который стал самым запоминающимся для него

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что его гол за «Барселону» в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов 2011 года стал самым запоминающимся в карьере. Слова Месси передает аккаунт «Золотого мяча» в соцсети X (бывший Twitter).

«Я всегда говорю, что важные голы — это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Гол, который я всегда вспоминаю, — тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов», — сказал Месси.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Лионель Месси и Диего Марадона не являются лучшими футболистами, отметив величие бразильца Пеле.