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Стала известна позиция IIHF по возможному бойкоту матчей против сборной России на ОИ-2026

IIHF не рассматривает возможный бойкот матчей против России на Олимпиаде-2026

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Reuters

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация будет исходить из целостности соревнований в случае бойкота против сборной России на Олимпиаде 2026 года. Слова Тардифа передает «Спорт-Экспресс».

«Мы не будем принимать решений в отношении возможного бойкота США или любой другой страны. Мы будем исходить из идеи сохранения целостности наших соревнований», — сказал Тардиф.

В случае допуска на турнир национальная команда может сыграть в квартете С вместе со сборной США. Россия имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой IIHF».

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Тардиф назвал фактор, который может повлиять на допуск сборной России на ОИ-2026.

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Хоккей. Сборная России
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