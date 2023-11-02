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В МИД заявили, что МОК проявит нацизм, если не восстановит российских спортсменов

Представитель МИД Захарова: МОК проявит нацизм, если не восстановит россиян

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова поделилась мнением о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от дискриминации израильтян. Слова Захаровой передает «Спорт-Экспресс».

«Если МОК полагает дискриминацию спортсменов по национальному признаку недопустимой, а также решительно протестует против коллективной ответственности и наказания спортсменов за то, что они не совершали, то он обязан восстановить российских атлетов во всех состязаниях. Иначе это уже чистый нацизм», — сказала Захарова.

В МОК заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действие правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее в Госдуме заявили о русофобии после слов МОК об израильских спортсменах.

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