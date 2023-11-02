Британский клуб приостановил действие абонементов болельщиков, поддержавших Палестину

Шотландский футбольный клуб «Селтик» заблокировал абонементы 200 представителям фан-движения Green Brigade, которые поддерживали Палестину в вооруженном конфликте с Израилем. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что члены Green Brigade демонстрировали на домашнем стадионе плакаты с надписями «Свободу Палестине» и «Победу сопротивлению». Кроме того, на матче Лиги чемпионов с «Атлетико» представители фанатского движения принесли палестинские флаги.

Поддерживающее Палестину движение не будет присутствовало на встрече с «Сент-Миррен».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее стало известно, в какой стране будут проводиться матчи сборной Израиля.