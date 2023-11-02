Футболист «Спартака» рассказал о напряженных отношениях в команде

Футболист «Спартака» Антон Зиньковский после матча группового этапа Кубка России с «Краснодаром» рассказал, что тренерам команды пришлось делать тимбилдинг, так как в коллективе были напряженные отношения. Слова Зиньковского передает РИА Новости.

«Напряжения в команде нет, оно создается только извне. Сейчас атмосфера нормальная, хотя пару месяцев назад, в сентябре, может быть, было что-то напряженное, понервничали. Даже был тимбилдинг. Это была инициатива тренерского штаба и игроков», — сказал Зиньковский.

Игра «Спартак» — «Краснодар» завершилась со счетом 2:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени. После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три балла меньше у «Динамо».

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