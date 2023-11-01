Месси отказал в совместной фотографии президенту «Барселоны» Лапорте на вручении «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отказал президенту «Барселону» Жоану Лапорте в общем фото на церемонии «Золотого мяча». Об этом сообщает COPE.

Как утверждает издание, после церемонии Лапорта хотел сделать общую фотографию с Месси и футболисткой «Барселоны» Айтаной Бонмати, выигравшей женский «Золотой мяч», однако аргентинец «категорически отказался» фотографироваться с президентом «Барселоны».

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее в Катаре назвали позором вручение Месси «Золотого мяча».