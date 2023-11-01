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В Госдуме заявили о русофобии к россиянам после слов МОК об израильских спортсменах

Депутат Свищев назвал странными заявления МОК по поводу дискриминации израильтян

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев признался, что не понимает позиции Международного олимпийского комитета (МОК) касательно дискриминации израильских спортсменов. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне интересно, как МОК будет объяснять позицию российским и белорусским спортсменам? Я не могу понять этого. Очень странные заявления по отношению к Израилю на фоне дискриминационных отношений к российским и белорусским спортсменам по национальному признаку. Очень странно слышать непоследовательные и нелогичные высказывания. Здесь налицо русофобское отношение на фоне свежего высказывания МОК», — сказал Свищев.

В МОК заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действие правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее Валуев уличил главу МОК Баха в политике двойных стандартов из-за ситуации с израильтянами.

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