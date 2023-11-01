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Тренер «Краснодара» назвал заслуженной победу над «Спартаком»

Тренер «Краснодара» Ивич назвал заслуженной победу над «Спартаком» в Кубке России

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IMAGO/Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после победы в матче шестого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Спартака» заявил, что его команда полностью заслужила победу. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Хочу поздравить своих игроков с большой победой, они сделали много полезных действий. Многие из них пропустили большой отрезок, поэтому им было тяжело. Было нелегко привыкнуть в начале матча к сопернику, мы сделали несколько ошибок для нас несвойственных. Интересная игра, у нас было много моментов. Первый и второй голы получились очень красивыми, мы их действительно сконструировали, это были не случайные голы. «Спартак» смог вернуться в игру после 1:0, забить два мяча, создавал моменты со стандартных положений, но после этого мы смогли забить два и заслуженно победить», — заявил Ивич.

Игра «Спартак» — «Краснодар» завершилась со счетом 2:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три меньше у «Динамо», который 2 ноября проведет свой матч против «Пари Нижний Новгород».

Ранее Андрей Канчельскис назвал имя тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству.

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