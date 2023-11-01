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«Краснодар» победил «Спартак» в матче с пятью забитыми мячами

«Краснодар» обыграл «Спартак» в Кубке России, забив трижды

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Александр Вильф/РИА Новости

В заключительном матче группового этапа Кубка России «Спартак» принимал «Краснодар» и уступил со счетом 2:3.

Счет в матче был открыт на третьей минуте матча. Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров ворвавшись в штрафную и нанес удар в касание, переиграв Селихова. Через пять минут Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за фол Витора Тормены. В добавленное к первому тайму время Соболев вывел на ударную позицию Наиля Умярова, который сделал счет 2:1 в пользу москвичей.

На 60-й минуте Кокшаров оформил дубль. А через 14 минут Даниил Денисов переправил мяч в свои ворота после удара Александра Эктова.

В конце второго периода арбитр назначил еще один пенальти в ворота «Краснодара», который реализовал Соболев. После просмотра VAR гол был отменен, так как нападающий перед ударом дважды коснулся мяча.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три меньше у «Динамо», который 2 ноября проведет свой матч против «Пари Нижний Новгород».

Ранее Канчельскис назвал имя тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству.

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