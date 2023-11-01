Лучший бомбардир КХЛ признался, что живет одним днем

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин признался, что живет одним днем и не думает о своих рекордах. Его слова передает Legalbet.

«Когда начинаю задумываться, то кажется, что меньше очков получается. Так что я просто живу одним днем. Сегодня хорошо сыграли. Без ребят я бы не забил, были пасы-конфетки. Я не думаю ни о каких рекордах. Просто кайфово забивать и отдавать пасы. В этом состоит хоккей — чтобы болельщики были счастливы», — сказал Голдобин.

31 октября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6:1. Голдобин оформил хет-трик. Еще по голу на счету Кина, Цыплакова и Локтионова.

В текущем сезоне Голдобин забросил уже 20 шайб и 19 результативных передач. Он является лидером чемпионата по системе гол+пас. У ближайшего преследователя, нападающего «Динамо» Уила Джордана, 30 очков.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона 2022/23.

Ранее хоккеист «Нефтехимика» заявил, что в КХЛ нужны жестокие люди.