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Овечкин заявил, что он в шоке от решения своего одноклубника приостановить карьеру

Овечкин признался, что ему тяжело видеть переживания Бекстрема

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Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о решении своего партнера по команде Никласа Бекстрема приостановить свою карьеру. Его слова передает журналистка Сэмми Сильбер в своих социальных сетях.

«Честно говоря, я был в шоке, когда сегодня услышал об этом. Он мой друг, мой партнер по команде, и это очень тяжело — видеть то, как он переживает», — сказал Овечкин.

Бекстрем ранее признался, что травма заставила его принять решение о приостановке карьеры на неопределенный срок. Он выступает за «Кэпиталз» с 2007 года. В этом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бекстрем провел восемь игр, записав на свой счет одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач. 30 октября «Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе».

Ранее канадский хоккеист рассказал о болезненных бросках Овечкина.

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