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МОК выступил с заявлением по поводу дискриминации израильских спортсменов

МОК предостерег от дискриминации израильских спортсменов

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Toby Melville/Reuters

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что будет обеспечивать меры безопасности в отношении израильских спортсменов. Его слова передает DPA.

«МОК придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр-2020 в Токио», — сказал представитель МОК.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее Валуев уличил главу МОК Баха в политике двойных стандартов из-за ситуации с израильтянами.

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